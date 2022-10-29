В Красноярском крае арестовали женщину, утопившую свою 1,5-годовалую дочь в ванной

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В Курагинском районе Красноярского края арестовали 37-летнюю женщину, утопившую свою полуторогодовалую дочь в ванной во время купания. Как сообщает ведомство, в СИЗО женщина пробудет около двух месяцев, пока длится расследование.

25 октября женщина вместе с маленькой дочерью приехала из райцентра Курагино в Кошурниково к отцу девочки, с которым они вместе не жили. Вечером 26 октября мать и дочь остались одни (мужчина уехал на рыбалку). Женщина начала мыть девочку и в процессе купания утопила. Как «КП-Красноярск» сообщили в следственном комитете, она сказала, что «поняла, что надо сделать так».

Выяснилось, что у женщины помимо маленькой дочери еще двое детей: 10-летняя девочка и 14-летний мальчик, оба от первого брака – их подозреваемая оставила в Курагино. Полицейские уже забрали их и поместили в спецучреждение. В МВД по Красноярскому краю передают, что на учете семья не состояла.

На женщину завели уголовное дело по статье «убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии»