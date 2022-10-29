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НовостиОбщество29 октября 2022 3:52

В Красноярске появятся 5 новых площадок для выгула и дрессировки собак в 2023 году

Правда их расположение пока не определено
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в 023 году власти создадут еще 5 новых площадок для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщил депутат горсовета Семен Сендерский в социальных сетях. Правда, как отмечает парламентарий, пока неизвестно, где же они будут располагаться. Горожан попросили отметить места, где, по их мнению, такие площадки жизненно необходимы.

На площадки запланировано потратить около 10 миллионов рублей – в эту стоимость войдет как благоустройство территории, так и установка необходимого оборудования.