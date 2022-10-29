В Красноярске стартовал следующий этап строительства развязки через Северное шоссе

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске начался следующий этап строительства развязки через Северное шоссе. Как рассказали в администрации, сейчас там начали обустраивать ливневую канализацию, рабочие огородили участок в районе Авиаторов и уже начали снимать верхний слой грунта.

Диаметр будущего коллектора – 1400 мм. Он будет собирать ливневые стоки с микрорайона «Солонцы-2» и новой транспортной развязки. Общая протяженность коллекторов ливневой – составит 2347 метров. В районе гипермаркета «Лента» коллектор будет соединён с существующими сетями ливневой канализации.

Напомним, что новая развязка обеспечит безопасный путь с Северного шоссе на Авиаторов, а также соединит жилой район Солонцы-2 с другими районами Красноярска. В дальнейшем к путепроводу через Афанасия Тавакова примкнет дорога, которая свяжет жилой район Солнечный с Северным и Взлеткой. путепровод с переменной полосностью (от четырех до шести) и протяженностью более 2,5 км должен быть построен в ноябре следующего года.