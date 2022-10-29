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НовостиОбщество29 октября 2022 3:19

В красноярской школе №157 провели урок о правильном питании в спортивном классе

У этих учеников в школе особое меню – без булочек, макарон и пирожков
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Администрация Красноярска

Фото: Администрация Красноярска

В красноярской школе №157 прошел урок о правильном питании в одном из спортивных классов. Как рассказали в администрации, во 2 «Я» учится 26 девочек, занимающихся фигурным катанием и художественной гимнастикой. Им пояснили, почему важно полезно и правильно питаться в течение дня.

После вводной части учениц разделили на команды – девочки составляли варианты полезных завтраков, обедов, полдников и ужинов из тематических карточек. В итоге школьницы смогли сами сформулировать принципы здорового питания: умеренность, разнообразие и своевременность.

У этого класса отдельное меню в столовой – без булочек, макарон и пирожков. Но, как и у других учеников школы, оно полностью соответствует стандартам правильного питания.

В главном управлении образования отмечают, начинать разговор о здоровом питании лучше с раннего детства. Сейчас и в детских садах, и в школах проводят полезные беседы.

Как пояснила руководитель главного управления образования Марина Аксенова, сейчас необходимо говорить о правильном питании как можно раньше – в школе и дома. Так будет гораздо больше шансов, что ребенок запомнит и привыкнет соблюдать простые правила.