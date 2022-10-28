В Красноярский край начали возвращаться мобилизованные многодетные отцы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край вернулось несколько ранее мобилизованных отцов троих детей. Об этом сообщает правительство края.

Работа по демобилизации началась после заявления губернатора Александра Усса. 25 октября в телеграм-канале он написал, что считает правильным решение освободить от частичной мобилизации мужчин, которые воспитывают троих детей.

Губернатор поручил главам территорий уточнить данные о таких мобилизованных и провести заседания призывных комиссий.

На сегодняшний день документы на всех многодетных военнослужащих направлены в места прохождения ими подготовки перед отправкой на СВО. После этого командиры частей должны будут подготовить все необходимые документы и подготовить приказы о демобилизации.