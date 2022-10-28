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НовостиОбщество28 октября 2022 15:19

В Красноярском крае завершился ремонт дороги Сереуль-Глядень

Рабочие обновили 8,5 километров трассы
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: Пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

В Назаровском районе завершился ремонт трассы по маршруту Сереуль – Степное – Глядень. Об этом рассказали в министерстве транспорта Красноярского края.

Общая длина отремонтированной дороги – 8,5 километров, разделенных на три участка. Дорожники приступили к работам еще в 2021 году.

На всех отрезках убрали пучины, отсыпали основание скальным грунтом и уложили асфальтобетон. По краям трассы появились укрепленные обочины и откосы, которые очистили от кустарников и мелких деревьев. На 23-ем километре появились новые автобусные остановки с павильонами, в которых можно дождаться маршрутного транспорта, и тротуары.

Проверять качество новой дороги совместно со специалистами отправились общественные контролеры, которые увиденным остались довольны.

Всего на ремонт из бюджета края было выделено около 92 миллионов рублей.