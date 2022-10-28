В Красноярске торжественно открыли памятник экс-главе города Петру Пимашкову

В Красноярске открыли памятник Петру Пимашкову Фото: Мария ЛЕНЦ

28 октября в Красноярске открыли памятник одному из самых известных градоначальников в истории города – Петру Пимашкову. Бронзовая скульптура появилась на могиле экс-главы на аллее Славы на Бадалыкском кладбище.

Фото: Руслан РЫБАКОВ \\ Gornovosti

Петр Пимашков умер 12 августа 2021 года в Сочи в возрасте 73 лет. Он руководил Красноярском 15 лет – с 1996 по 2011 год. За это время в городе появились такие культовые объекты, как «Биг-Бэн» на здании администрации, памятники Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, Виктору Астафьеву, множество фонтанов и один из лучших зоопарков страны – «Роев ручей».

Именно при Петре Пимашкове в День города проводились масштабные карнавалы, а площади и скверы украсили экзотические пальмы и туи.

Петр Пимашков был похоронен рядом с супругой Людмилой, которая умерла в 2008 году. Их общую могилу украшала небольшая каменная часовня. Теперь рядом с ней стоит памятник градоначальнику, который оставил после себя добрую память.