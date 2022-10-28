В Красноярске появился Сквер геологов. Фото: РН-Ванкор

Скульптурно-мемориальный комплекс «Сквер геологов» открылся в Красноярске при поддержке «РН-Ванкор». Красноярские нефтяники приняли участие в софинансировании проекта наряду с крупными компаниями-недропользователями и промышленными предприятиями региона.

Сквер сооружен в честь трудовых подвигов разведчиков недр Сибири. Его центральным элементом стала гранитная скульптура геолога на фоне стелы с рисунком слоистой структуры геологического разреза и старинным девизом геологов: «Умом и молотком».

«Сквер геологов» станет уникальным ландшафтным общественным пространством в центре Красноярска. Фото: РН-Ванкор

«Сквер геологов» станет уникальным ландшафтным общественным пространством в центре Красноярска, своеобразным знаком признательности поколениям красноярских геологов, открывших и поставивших на государственный баланс 1600 месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия. Среди них уникальные месторождения нефти Ванкорского и Пайяхского кластеров, входящие в крупнейший добычной проект «Восток Ойл», где продолжается реализация комплексной программы геологоразведочных работ. Цель - расширение ресурсной базы «Восток Ойла», которая уже сейчас составляет свыше 6 миллиардов тонн уникальной по составу нефти с содержанием серы от 0,01% до 0,1%. Результаты геологоразведки кратно превышают прогнозы, что позволяет уверенно планировать высокие уровни добычи на многие десятилетия.