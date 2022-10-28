В Туве учредили региональную награду для волонтеров и благотворителей «За милосердие». Фото: сайт правительства Тувы

Агентство по делам молодежи Тувы выступило с инициативой учредить официальную награду – медаль «За милосердие». Правительство республики одобрило эту идею и вынесло проект на рассмотрение Верховного Хурала. И если парламентарии республики примут соответствующий закон, а в этом нет сомнения, то перечень государственных наград и почетных званий Тувы увеличится до 40. Медалью «За милосердие» могут быть награждены не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

Ценность медали в том, что ею будут награждать людей, которые внесли значительный вклад в развитие благотворительности и добровольчества. Например, лица, которые занимаются поддержкой детей и молодежи, сохранением и приумножением традиций милосердия. Оказывают безвозмездную помощь людям, реализуют социально значимые проекты и программы. И еще популяризируют здоровый образ жизни.

Глава республики Владислав Ховалыг так написал у себя на странице в социальных сетях:

- События последних лет, связанные с пандемией нового коронавируса, проведением специальной военной операции дали большой толчок развитию благотворительной и добровольческой деятельности. Мы благодарны всем за безвозмездную и бескорыстную помощь. В знак сохранения и приумножения добрых традиций инициировали изменения в наш закон «О государственных наградах Республики Тыва». Решением Правительства поддержали появление медали «За милосердие». Согласитесь, добрые дела достойны поощрения и общественного признания.