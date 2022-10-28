В Ачинске открылась первая остановка с обогревом и освещением

Фото: официальный паблик Ачинска

Пережидать холода в ожидании автобуса ачинцы теперь могут с комфортом – в городе появился первый теплый остановочный павильон. Об этом рассказали в официальном паблике города.

Павильон с инфракрасным обогревателем и современным освещением находится на остановке «ул. Кравченко», останавливаются там маршруты № 2, 3, 6. 7, 8 и 9.

Чтобы воспользоваться теплой остановкой могли все категории граждан, ее оборудовали дополнительной дверью и пологим въездом.

Кстати, следить за сохранностью и чистотой в павильоне будет ачинский предприниматель, который и построил этот павильон.

Между тем в комментариях мнения самих жителей Ачинска разделились. Некоторые пользователи переживают, что теплое помещение станет прибежищем бездомных и вообще быстро станет жертвой вандалов, другие – отмечают, что остановка «супер!» и «побольше бы таких».