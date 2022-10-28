Стабильность рынка нефти будет обеспечена

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Выступая на Специальной сессии XV Веронского Евразийского экономического форума, Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин, отметил, что приняв стратегическое решение о «развороте на Восток», Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в Азиатско-тихоокеанский регион.

С развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию в 2021 году превысил 80 млн тонн. Крупнейший в современной мировой нефтегазовой отрасли проект по добыче углеводородов «Восток Ойл», запущенный «Роснефтью» в 2020 году, позволит нарастить поставки нефти на растущий рынок Юго-Восточной Азии более чем в два раза. В первую очередь, вырастут объемы ввоза в Китай и Индию, а также повысится надежность поставки энергии для растущих экономик всех стран Азии.

«Восток Ойл» - единственный в мире новый проект, способный обеспечить растущие потребности в доступных энергоресурсах на фоне недоинвестирования и отсутствия значимых источников увеличения добычи в ближайшей перспективе», - сказал Игорь Сечин на форуме.

Он так же отметил, что в этом году в ходе комплексных геологоразведочных работ по проекту «Восток Ойл» было подтверждено существенное увеличение запасов нефти: на левом берегу реки Енисей на Западно-Иркинском месторождении по результатам бурения Государственной комиссией по запасам утверждено открытие двух новых залежей с извлекаемыми запасами нефти в объеме 101,4 млн тонн.

По словам Сечина, опираясь, в том числе, и на результаты проведения сейсморазведочных работ 3D на Таймырском кластере можно говорить о существенном, порядка 300 млн тонн, увеличении ресурсной базы проекта с 6,2 до 6,5 млрд тонн.