В День без бумаги подвели промежуточные итоги экоакции

Осознанное потребление ресурсов - это бережное отношение к природе и окружающему миру

В четвертый четверг октября в России отмечается День без бумаги. Традиционно в эту дату принято отказываться или сокращать использование бумаги и проводить экологические акции. 27 октября сотрудники компании подвели первые за полтора года итоги экологического проекта по осознанному потреблению и бережному отношению к окружающей среде.

За это время было собрано 6 тонн макулатуры, 4,3 кубометра пластика, 3,2 кубометра алюминия и кубометр ПЭТ-пленки. В компании организовали сбор макулатуры, крышек, установили урны для вторсырья: алюминия, пластика и стекла. Шесть тонн макулатуры помогут сберечь 100 деревьев, 120 тысяч литров воды и 9 тысяч кВт электроэнергии, необходимые для производства бумаги.

В центральном офисе мобильного оператора специально установили фандомат для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Только за первые месяцы работы нового оборудования сотрудники сдали более 120 литров пластика и металла. Акция способствует защите окружающей среды, так как одна переработанная бутылка помогает сохранить 500 лет для почвы. Сотрудники собрали более 20 кг пластиковых крышек, которые также пойдут на вторичную переработку. Вырученные средства направят в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Чтобы сократить объемы потребления пластиковой посуды и бумажных полотенец в офисах компании установили посудомоечные машины и воздушные сушилки для рук. А сотрудники дистанционного сервиса организовали проекты «Вещеворот» и «Доска объявлений», с помощью которых они могут подарить ненужным вещам «вторую жизнь». Помимо этого, специалисты компании вносят вклад в благоустройство улиц и регулярно участвуют в городских субботниках.