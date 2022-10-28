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НовостиПроисшествия28 октября 2022 11:32

В Красноярском крае супруги истязали взятых под опеку четырех детей

Следственный комитет завел уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае супруги истязали взятых под опеку четырех детей

В Красноярском крае супруги истязали взятых под опеку четырех детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет разбирается в истории, которая произошла в селе Юрьевка Боготольского района. Трех человек обвиняют в истязании четырех несовершеннолетних девочек. Это 53-летняя местная жительница, ее 54-летний муж и 22-летний зять.

Официальным опекуном была женщина. По данным следствия в 2014, 2016 и 2020 году она оформила опеку над четырьмя детьми, которым на момент передачи в семью было 3, 8, 11 лет. Стала получать пособия на каждую, выходила немалая сумма. Однако заботиться о девочках она и не собиралась. Едва они попадали в дом, как оказывались в жутких условиях.

Их били, унижали, не кормили. Когда об этом стало известно правоохранителям, детей из семьи забрали, а на измывателей завели дело. Сейчас старшая девочка находится под временной опекой попечителя до достижения совершеннолетия. Вторая в социальном учреждении. И еще двух передали в новую семью, к нормальным опекунам.

Главный вопрос, конечно, к органам опеки: издевательства продолжались много лет, почему никто не забил тревогу ранее? Не замечали? Или на самом деле никому не было до девочек дело? Вот это и выясняют сейчас следователи.