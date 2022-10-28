В Красноярском крае ушел в отставку глава поселка, обещавший сломать нос охраннику парома. Фото: 8 канал

Глава поселка Предивинск Сергей Горячкин подал в отставку. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск еще две недели назад, прокуратура вынесла представление, что Горячкин нарушил антикоррупционное законодательство. Он неправильно заполнил налоговую декларацию, намеренно не указав в ней, что имеет акции китайской компании Alibaba (владеет сайтом AliExpress). Плюс скрыл доход от оборота ценных бумаг. Доход небольшой, всего 9 тысяч, по подвел инвестора. Это является достаточным основанием для досрочного прекращения полномочий.

Однако имя предивинского главы прогремело на весь край, когда он устроил разборки прямо на паромной переправе, пообещав сломать нос, а затем и уволить охранника парома. Гнев чиновника вызвали журналисты, приехавшие в поселок, чтобы осветить наболевшие социальные темы, а охранник ничего не сделал, чтобы их задержать (вопрос, а должен был?) Разбираясь в этой теме, «КП» выяснила, что Сергей Горячкин настроил против себя семерых депутатов сельсовета (из девяти) и те активно ратовали за его отставку.