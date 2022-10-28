В Красноярске в «Планете» открыли новый магазин бытовой техники. Фото: ТРЦ "Планета"

Когда весной этого года в связи с посыпавшимися западными санкциями начали заявлять об уходе зарубежные бренды, россияне поначалу напряглись: как быть? Но выяснилось, что не все так страшно и не все угрозы реализовались. К тому же нашлись желающие занять опустевшие ниши в рынке.

Что касается жителей Красноярска, немногие почувствовали, что рынок «обеднел». Накануне крупнейший в городе торгово-развлекательный центр «Планета» сообщил в соцсетях, что на первом этаже открылся новый магазин одного из ведущих мировых производителей бытовой техники и электроники – китайской компании Haier. В ассортименте холодильники, стиральные машины, плиты, пылесосы, планшеты, кондиционеры, телевизоры, смартфоны и многое другое. Так что без холодильников город точно не останется.