В Шарыповском районе обнаружили массовую гибель рыбы Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Шарыповского района заметили в большое количество мертвой рыбы, которая плавала на поверхности водоема возле Березовской ГРЭС. Можно предположить, что это были рыбаки, ведь техническое озеро станции – популярное место для любителей закинуть удочку. Очевидцы поделились увиденным с местными СМИ.

Получив информацию, красноярская природоохранная прокуратура организована проверку, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры. В рамках проверки специалисты Росрыболовства выедут на место и проведут не только ситуацию (в том числе на причину гибели ихтиофауны), но и сделают анализ проектной и разрешительной документации. И уже по результатам будут приняты меры реагирования и разработаны мероприятия по устранению причин гибели рыбы.