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НовостиОбщество28 октября 2022 9:45

В Шарыповском районе обнаружили массовую гибель рыбы

Это заметили местные жители
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Шарыповском районе обнаружили массовую гибель рыбы

В Шарыповском районе обнаружили массовую гибель рыбы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Шарыповского района заметили в большое количество мертвой рыбы, которая плавала на поверхности водоема возле Березовской ГРЭС. Можно предположить, что это были рыбаки, ведь техническое озеро станции – популярное место для любителей закинуть удочку. Очевидцы поделились увиденным с местными СМИ.

Получив информацию, красноярская природоохранная прокуратура организована проверку, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры. В рамках проверки специалисты Росрыболовства выедут на место и проведут не только ситуацию (в том числе на причину гибели ихтиофауны), но и сделают анализ проектной и разрешительной документации. И уже по результатам будут приняты меры реагирования и разработаны мероприятия по устранению причин гибели рыбы.