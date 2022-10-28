Красноярским школьникам расскажут о пользе правильного питания

На уроках правильного питания дети сами составляют меню - что полезно на завтрак, обед или полдник. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В школах Красноярска проведут классные часы о пользе правильного питания.

– Во всех образовательных учреждениях города существует практика, когда с детьми говорят о правильном питании. Именно в детских садах и школах нужно формировать полезные навыки и привычки, и чем раньше, тем лучше – говорит руководитель главного управления образования Красноярска Марина Аксенова. – Ребенок понимает, как важно соблюдать время приема пищи, кратность пищи, как важно кушать фрукты и овощи, а самое главное – на завтрак и обед есть каши и супы.

Марина Аксенова отметила, что формирование полезных пищевых привычек – совместная работа школы и родителей:

– Если и дома родители будут готовить такую же здоровую пищу, какую ребята едят в школьной столовой, то у них сложится именно правильное понимание о здоровом питании. Чипсы и шоколадки не заменят полноценного приема пищи, и это вовсе не родительская или учительская пропаганда. Это их здоровье, которое во многом зависит именно от качества питания.

В красноярской школе №157 первый такой урок решили провести в спортивном классе. Во 2-ом «Я» учатся только девочки, которые занимаются художественной гимнастикой и фигурным катанием. За рационом спортсменок тщательно следят. В столовой у этого класса особое меню, в котором нет макарон и булочных изделий. Ребята питаются в школе два раза: утром – завтрак, в обед – горячее питание. Все приемы пищи у спортсменов полноценные, чтобы выдерживать ежедневные 4 часовые физические нагрузки.

Дарья Кабанова, классный руководитель 2 «Я» класса, считает, что беседы о правильном питании приносят результаты.

– Дети понимают, что даже если им совсем не хочется есть суп, нужно съесть несколько ложек, а в процессе доедают все блюдо, – рассказывает Дарья Кабанова. – Второе – картофельное пюре, гречку – едят с большим удовольствием. У нас в школе питание вкусное, полноценное, разнообразное и девчонки даже просят добавки.