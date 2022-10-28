В Красноярском крае бизнесмен вывез за границу леса на 14 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае руководитель одного из предприятий, работающих в сфере лесопромышленного комплекса, попал под уголовное дело. Выяснилось, что он незаконно вывез за границу более 7 тысяч кубометров деревьев хвойных пород – сосну, лиственницу, кедр. Нашел лазейку, как проскочить таможню – и стал отправлять вагонами из страны ценную древесину.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе в краевой полиции, следователи установили, что он предоставил в таможню поддельные документы по договору поставки леса. Эти же документы он использовал, чтобы скрыть от уплаты более 13 миллионов рублей таможенных платежей при экспорте лесопродукции.

В ходе следствия обвиняемый частично возместил ущерб – более пяти миллионов рублей. Дело передано на утверждение прокурору, затем уйдет в суд на рассмотрение.