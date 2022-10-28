В Ачинске мать напала на инспектора по делам несовершеннолетних с перцовым баллончиком Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске 40-летняя женщина напала на инспектора по делам несовершеннолетних. За что и получила срок – один год и один месяц в колонии-поселении.

Случилось это в июле текущего года. Инспектор ПДН приехала проверить неблагополучную семью. Была информация, что в доме снова проблема, страдает ребенок, девочку нужно забрать ради ее же безопасности.

Действительно, на месте сотрудница полиции увидела пьяную и не совсем адекватную женщину. А когда попыталась забрать девочку, чтобы увезти ее в социальное учреждение, то встретила яростный отпор: гражданка накинулась на инспектора (которая была при исполнении, в погонах), несколько раз ударила, распылила в глаза перцовый баллончик. Медики в больницы диагностировали множественные ссадины и ушибы, а также химический ожог глаз.

В пресс-службе прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что суд учел позицию государственного обвинителя и назначил женщине реальное наказание. Плюс с нее взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.