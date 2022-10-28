В Норильске задержали мужчину, который на глазах прохожих избивал девушку

В Норильске поймали мужчину, который избил женщину во дворе Фото: Мария ЛЕНЦ

Видео с кадрами избиения девушки во дворе одного из домов в Норильске разлетелось по социальным сетям Красноярского края еще 23 октября и вызвало бурю возмущений. В следственном комитете рассказали, что спустя два дня после публикации видео мужчину задержали.

На кадрах видно, что женщина убегает от мужчины, но падает. Тогда мужчина хватает ее на одежду и волосы и начинает избивать. На помощь приходят прохожие, которые пытаются остановить озверевшего мужчину и закрывают от него женщину. Само видео на сайте по этическим причинам мы не публикуем, посмотреть его можно в нашей группе в ОК.

Мужчина объяснил, что вместе со своей девушкой поехал в гости к матери и на время поднялся к ней домой. Когда спустился во двор обратно, увидел на переднем и заднем бампере своей машины повреждения.

В аварии он обвинил женщину, а когда она начала убегать – догнал и избил.

26 октября следователи нашли саму пострадавшую. Она подтвердила, что пьяной села за руль машины и врезалась в «ВАЗ». В больницу после побоев женщина не пошла.

Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате следственного комитета России.