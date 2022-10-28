В Красноярске директор строительной фирмы задолжал работникам почти 8 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Советском районе Красноярска директор строительной фирмы задолжал своим работникам огромную сумму – 7,9 миллионов рублей. Если говорить конкретно, что с февраля по апрель 2021 года он обидел 101 человека. Они свою работы выполнили, а он не позаботился о том, чтобы отблагодарить их хотя бы в рамках трудового законодательства.

В пресс-службе прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что приняли комплекс мер реагирования к руководству акционерного общества «Водстрой». Руководитель наказан в административном порядке по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства". Можно сказать, легко отделался, потому что мог оказался фигурантом уголовного дела.

В интересах работников в суд были направлены иски. И к настоящему времени вся задолженность была погашена.