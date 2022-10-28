В Красноярске муниципальный лицей сдает помещения в аренду частной школе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске муниципальный лицей № 28 сдает свои помещения в аренду частной школе «Умка», в которой учатся дети с разных концов города. При этом самим лицеистам приходится учиться во вторую смену. И тянется это более пятнадцати лет. Родителям лицеистов такой порядок вещей не нравится, они недоумевают, почему у школьников, за которых заплатили родители, условия более комфортные, чем у всех остальных, получающих образование за счет государства.

Отец одного из лицеистов рассказал «Проспекту Мира», что по проекту лицей рассчитан на 900 детей, а на самом деле их на 250 больше – это как раз и есть ученики «Умки», им-то и отдали приоритет на первую смену.

Директор образовательного учреждения Анжелика Иванова поясняет, что такой порядок закона не нарушает и санитарные нормы выдержаны. Правда, проблема все же существует – это нехватка кадров, поэтому некоторым учителям приходится учить сначала ребят в первую смену, потом во вторую. В свою очередь директор «Умки» Татьяна Андреева уверяет, что к ней жалоб не поступало. Что касается управления образования города, там заявили: лицей имеет право сдать площади в аренду, но не в ущерб своему образовательному процессу. Также вмешалась прокуратура, она выявила случаи, когда «Умка» допускала просрочку оплаты за аренду помещений лицея.

Конфликт пока не исчерпан и вопрос не закрыт.