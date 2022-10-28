В Красноярске грабители прикинулись коммунальщиками и наняли студентов воровать решетки

В результате аферы в городе недосчитались 40 металлических решеток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске двое мужчин решили подзаработать. Схему, казалось бы, придумали идеальную – прикинулись сотрудниками коммунальных служб и наняли пару студентов красноярского техникума в помощь. В ГУ МВД рассказали, что лже-коммунальщиков вычислили и дали каждому по три года условно.

Грабителями оказались жители Абакана 1990 и 1985 годов рождения. К краже они подготовились основательно. Студентам сказали, что надо снимать чугунные решетки с ливневых канализаций на улице Саянской. Выдали световозвращающие жилеты, перчатки и инструменты, пригнали машину. Платить пообещали по 2 тысячи в день каждому, а когда 40 металлических решеток оказались в машине – скрылись.

В итоге грабители могли бы обогатиться более чем на 320 тысяч рублей, но их быстро вычислили и задержали. Решетки нашлись в гараже, который арендовал один из преступников.