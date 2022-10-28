У жителей Красноярского края простуду чаще всего вызывают риновирусы

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Простуду у жителей Красноярского края чаще всего вызывают риновирусы. Такой вывод сделали специалисты Роспотребнадзора на основе еженедельного мониторинга лабораторных исследований.

Вирусы этого типа передаются воздушно-капельным путем и при бытовом контакте. Через несколько дней после заражения у человека повышается температура до 38 градусов, начинается озноб и отек слизистой носа.

Среди осложнений от риновируса – ангины, отиты и гаймориты. Их развитие обычно наблюдается у маленьких детей, пожилых и людей с астмой.

Чтобы уберечь себя от ОРВИ, специалисты Роспотребнадзора советуют носить маски, мыть руки, держать социальную дистанцию и вести активный и здоровый образ жизни.