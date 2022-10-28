В Красноярске остановили 26 водителей, не уступивших дорогу пешеходам

В Красноярске остановили 26 водителей, не уступивших дорогу водителям Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске госавтоинспекторы провели рейд под названием «Пешеход – Пешеходный переход». Суть мероприятия в целом понятна – проверяли, как водители и пешеходы ведут себя на зебре. На улицы города выехали дежурить десять дополнительных нарядов дорожно-патрульной службы

Результаты, скажем так, разочаровали. Например, 26 водителей не уступили пешеходам путь на переходе (кстати, среди них оказался один бесправник). Не лучшим образом показали себя на дорогах и некоторые пешие горожане – нарушили правила перехода проезжей части, таких было семеро. Увы, но случается такое нередко.

Автомобилистам еще раз напомнили о внимательности на дорогах и о последствиях хамского поведения по отношению к остальным. В свою очередь пешеходам напомнили, что личная безопасность – прежде всего.