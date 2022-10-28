В Красноярском крае бывшему лесничему изменили условный срок наказания на колонию Фото: Мария ЛЕНЦ

Участковому лесничему, теперь уже бывшему, из Абанского лесничества пересмотрели меру наказания за совершенное им преступление. Вместо условного срока в домашних условиях он отправился жить и трудиться в колонию строгого режима на 4,5 года, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним суть истории: в то время, когда осужденный работал лесником, он договорился с местным жителем и отвел ему 16 лесосек для заготовки древесины. Предприниматель планировал строить жилые дома и хозяйственные постройки. Соответственно, древесина ему нужна не абы какая, а хорошего качества. Но за такую лесник потребовал благодарность в российской валюте. Итого получил 773 тысячи рублей в виде взятки.

Ему грозило до 12 лет лишения свободы, Абанский районный суд дал 4,5 года условно. Но сторона обвинения посчитала такое наказание слишком мягким и успешно опротестовала его.