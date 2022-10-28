Мэрия Красноярска просит жителей помочь в борьбе с вандалами

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Надписи, листовки и объявления на автобусных павильонах Красноярска появляются ежедневно. К борьбе с вандалами, которые портят городское имущество, мэрия просит подключиться жителей.

В Красноярске, согласно данным управления дорог, благоустройства и инфраструктуры, 1 185 остановок, из которых 1 056 – оборудованные павильоны. Большинство из них сделаны из прочного поликарбоната. Однако даже этот материал от постоянного оттирания надписей и остатков клея сильно мутнеет. Были случаи, когда поликарбонат умудрялись даже разбивать.

Официально рекламу можно разместить на 135 павильонах. Там есть все данные рекламного агентства, но предприниматели сталкиваются с теми же проблемами: граффити и бесконечными листовками.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Сильнее всего страдают остановки на центральных улицах города, рядом с торговыми центрами и местами массовых гуляний. Один из вариантов решения проблемы – замена поликарбоната на специальную сетку.

Помочь сохранить остановки в чистоте могут и сами горожане. Если вы вдруг увидели, как разрисовывают павильоны, можно сделать видео и отправить его в соцсети департамента градостроительства и управления архитектуры или аккаунты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства.