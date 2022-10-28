Жители микрорайона Ветлужанка в Красноярске остались без воды из-за аварии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за аварии на сетях на весь день без воды остались жители микрорайона Ветлужанка в Красноярске. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Для того, чтобы устранить утечку на водопроводе, холодную воду перекроют с 9 утра до 19 вечера 28 октября в домах по следующим адресам:

- ул. Мирошниченко, 2;

- ул. Словцова, 2,4, 6, 6a, 8, 10 и 24;

- ул. Гусарова, 2,3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 25 и 28.

Жителям будут подвозить воду. Чтобы узнать маршруты подвоза и сроки завершения работ, можно позвонить в диспетчерскую службу водоканала. Тел.: 211-39-63.