В Красноярске за попытку продать 90 кг наркотиков биохимика осудили на 15 лет. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте более 90 кг наркотических средств, реагентов и прекурсоров. Дело рассматривалось в краевом суде. Местный житель признан полностью виновным в преступлении и получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, молодой человек имел образование в сфере биохимии. Сначала сколотил группу подельников, потом они сделали себе подпольную лабораторию для производства мефедрона. Для этого арендовали гараж в Октябрьском районе города. И за период с 3 по 14 марта 2022 года изготовили 2,5 килограмма наркотика, который собирались продавать на территории края. Для понимания: на черном рынке стоимость такой партии наркотиков составляет более 10 миллионов рублей.

В целях конспирации расчеты велись через электронные средства платежей. Однако мечта о богатстве разбилась, когда в гараж нагрянули силовики и изъяли все «нажитое непосильным трудом»: и оборудование, и готовый наркотик, и более 85 килограммов реагентов и прекурсоров.

Кстати, приговор еще не вступил в законную силу, у сторон обвинения и защиты есть время, чтобы оспорить приговор.