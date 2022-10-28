Красноярские детские врачи осваивают трансплантацию стволовых клеток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краевом центре охраны материнства и детства образуется отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Организационные вопросы в целом решены, теперь дело за специалистами. Подготовка и обучение для них – дело небыстрое, занимает много времени. Будущие красноярские трансплантологи набираются опыта не только в федеральных центрах, где эта высокотехнологичная медицинская помощь уже освоена. Но и принимают участие в конференциях и симпозиумах.

Как раз недавно в Санкт-Петербурге прошел XVI Международный симпозиум памяти Р. М. Горбачевой «Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Генная и клеточная терапия». Здесь много говорилось о клеточной терапии, о профилактике и лечении осложнений трансплантации костного мозга. Были рассмотрены практические аспекты организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам, нуждающимся в ТГСК, рассказали в краевом минздраве.