Часть земель вокруг красноярского аэропорта вернут под жилую застройку

Уменьшена площадь приаэродромной территории красноярского аэропорта Фото: Мария ЛЕНЦ

С 5 ноября приказом Росавиации уменьшается площадь седьмой подзоны красноярского аэропорта. Она покрывала существенную часть Емельяновского района, в том числе множество населенных пунктов, сообщили в правительстве Красноярского края.

После вступления приказа в силу владельцы участков в Емельяновском районе смогут начать там строительство жилья. На освободившейся территории также планируют построить школу на 450 мест, поликлинику в Емельяново и еще ряд социально значимых объектов.

В краевом правительстве отметили, что взлетающие самолеты не станут помехой.

- Найден баланс между соблюдением норм авиационной безопасности, которые установлены Воздушным кодексом, и социально-экономическим развитием Емельяновского района, - рассказал Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края.