В Красноярске обсудили развитие муниципалитетов в современных условиях

Фото: Бурмистров А.В.

Съезд Совета муниципальных образований Красноярского края прошел уже в 12 раз. 452 делегата со всего региона, депутаты заксобрания, представители общественных организаций, делегации из Тывы и Хакасии обсудили возможные направления развития муниципалитетов в современных условиях.

Председатель Заксобрания края Алексей Додатко рассказал о возможной реформе местного самоуправления. Если будет принят Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», то край перейдет на одноуровневую модель управления. В этом случае полномочия сельсоветов и администраций переходят к муниципальным округам.

Фото: Бурмистров А.В.

На сегодняшний день закон приняли в первом чтении. После этого из регионов поступило около 1,5 тысяч поправок. Половину из них уже рассмотрели, над второй идет работа. Были учтены и предложения Законодательного собрания о возможности принимать участие в заседаниях дистанционно.