В Красноярске во дворе дома неизвестные разложили клеевые ловушки для птиц

Фото: телеграм-канал Белые Росы

В Красноярске во дворе дома по ул. Карамзина, 16 кто-то разложил самодельные мышеловки. Правда, пока в них попались только синички. Жуткие фотографии выложили жильцы в группе дома.

Сама ловушка представляет собой яркую картонку желтого цвета, на которую намазан клей для поимки мышей. В качестве приманки – корм для птиц. Непонятно, кого изначально задумывал поймать неизвестный, ведь картонки лежали возле детских площадок.

Автор поста, которая выложила фото в группу дома, написала, что уже отклеила двух синичек. Спустя час ловушки появились вновь, с новыми пострадавшими птицами.

Красноярские экоактивисты отметили, что для синичек такие ловушки – верная смерть, ведь выбраться приклеенная птица уже не сможет. Поэтому всех, кто увидит подобные картонки, они призывают сминать их и выкидывать в мусор.