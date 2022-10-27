Nordstar запустила распродажу билетов из Красноярска в Сочи от 4 100 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания Nordstar пустила в продажу билеты из Красноярска в Сочи по очень привлекательной цене. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, стоимость тарифа на авиабилет начинается от 3900 рублей. Итоговая цена со сборами 4 100 рублей.

Вылет из Красноярска состоится 30 октября. В стоимость билета включена ручная кладь весом до 10 килограммов и габаритами не более 55*40*23 см. Количество билетов ограничено.

С более подробной информацией о ценах можно ознакомиться на сайте авиакомпании или по телефонам: 8-800-700-8-007, 0887.