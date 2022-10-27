Пропавшую в Красноярском крае девочку с особенностями развития нашли на крыше дома

В Красноярском крае два часа искали девочку с особенностями развития Фото: Мария ЛЕНЦ

С заявлением о пропаже 12-летнего ребенка в полицию по Ужурскому району Красноярского края обратилась ее опекун. Женщина рассказала, что девочка с особенностями развития ушла на прогулку и не вернулась.

На поиски тут отправили участковых, патрульные экипажи и инспекторов по делам несовершеннолетних. Уже через два часа ребенка обнаружили на крыше соседнего жилого дома в частном секторе. Как она туда попала – еще предстоит выяснить.

Девочку вернули опекунам, с которыми провели беседу и порекомендовали быть внимательнее.

Напомним, в Красноярске всю ночь искали 11-летнего мальчика, который ушел гулять с собакой. Позднее выяснилось, что ребенок заблудился и заночевал в подъезде одного из домов. Мальчик рассказал, что несколько раз подходил к людям, но никто ему не помог.