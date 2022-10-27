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НовостиОбщество27 октября 2022 13:19

В подземных переходах Красноярска уложили противоскользящие коврики

Подобная защита от гололеда появится также на виадуках
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске продолжается подготовка к зиме. Для безопасности пешеходов на улицах Вейнбаума и Матросова в подземных переходах уложили антискользящие коврики, рассказали в мэрии города.

Позднее такая защита от гололеда появится на всех виадуках и подземных пешеходных переходах в городе.

Напомним, в Красноярске начали обработку дорог ото льда солевыми растворами. Использовать обрабатывающие смеси пришлось после прошедшего в городе снега. Он выпал 27 октября, в результате на улицах, а в особенности на выездах из города и мостах появилась ледяная корка.