Аграрии Красноярского края собрали максимальный за 29 лет урожай зерна

Фото: министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края

На территории Красноярского края зерно убрано на территории 872 га – это 91% от плана. При средней урожайности 34,5 центнера с гектара аграрии намолотили более трех миллионов тонн зерновых, рассказали в министерстве сельского хозяйства края.

Полностью уборочная компания зерновых и зернобобовых завершена в семи районах. Хуже обстоят дела в Саянском, Абанском, Дзержинском и Иланском районах – там убрано менее 80% площадей.

Продолжается в крае уборка рапса, собрано 464 тысячи тонн семян с 203,5 тысяч га. Это больше, чем в прошлом году. При этом четвертый год подряд Красноярский край по объему производства этой культуры занимает первое место.

Параллельно с уборочной кампанией аграрии готовятся к посевной. Вспахано почти 602 тысячи га, засыпано 197 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур.