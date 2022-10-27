Движение по трем мостам через Качу в Красноярске для автомобилистов откроется 31 октября

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Ремонт трех мостов через реку Кача и путепровода на улице Мичурина в Красноярске должен был закончиться еще в конце сентября. В администрации города сообщили о новой дате открытия автомобильного движения – 31 октября.

Сейчас на проезжей части мостовых сооружений кипят работы: строители укладывают гидроизоляцию, после чего положат асфальтобетон. С помощью определенных технологических решений строителям удалось снизить нагрузку на конструкции, а значит – сделать проезд безопаснее.

При этом даже после открытия работы на мостах по улицам Перенсона и Брянской продолжатся. Строители должны будут установить ограждения, выполнить отделку и сделать тротуары для пешеходов.

В мэрии рассказали, что на сроки сдачи мостов повлияло сразу несколько факторов: это и изменение цен на стройматериалы и их поставку, и непредвиденные дополнительные работы, которые вскрылись уже в процессе ремонта. Например, оказалось, что часть бетонных балок на объектах логичнее сразу заменить на новые.