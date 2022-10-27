Из Красноярска собираются запустить рейсы в Лаос Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже в декабре 2022 года планируют запустить рейсы из Красноярска в столицу Лаоса – город Вьентьян. Об этом сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.

В рамках существующих санкций и других ограничений Вьентьян может стать транзитом в другие страны юго-восточной Азии: Вьетнам, Таиланд, Камбоджу, Индонезию. Кроме того, Лаос сам по себе является перспективным туристическим направлением.

В перспективе возможна продажа, как отдельных билетов, так и пакетных туров. Начать рейсы в Лаос планируется в декабре – дважды в неделю.