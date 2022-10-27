В Красноярске ремонтные работы на мостах через Качу завершатся в конце октября

Ремонт на мостах через Качу скоро закончится. Фото пресс-службы администрации Красноярска

В Красноярске ремонтируют четыре мостовых сооружения – три моста через реку Кача и путепровод на улице Мичурина. Работы на проезжей части мостов через Качу должны завершиться к 30 октября, на путепроводе – к 30 ноября. Такие сроки определил глава города Владислав Логинов. Ход работ по его поручению инспектирует первый заместитель Вадим Войцеховский.

В запланированные даты откроется только движение транспорта. Но ремонтные работы на мостах после запуска транспорта не закончатся. Подрядчик будет устанавливать ограждения, выполнять облицовочные и отделочные работы, работы по обеспечению пешеходной доступности. Основная задача сейчас – обеспечить безопасность для автомобилистов и пешеходов и запустить движение для разгрузки заторов.

– Работы на мостах пока продолжаются, и этому есть объективные причины – изношенность мостов оказалась выше. Когда их вскрыли, то те элементы, которые планировалось сохранить, пришлось менять, – отметил Вадим Войцеховский. – Поэтому срок выполнения был продлен. Все работы на контроле, ежедневно проводятся проверки. Отмечу, что подрядчик учитывает все замечания и исправляет их.

Юрий Терский, начальник отдела инженерных объектов МКУ «УДИБ», рассказал о том, как проходили работы на мосту через Качу на улице Брянская, 280:

– Мостовое сооружение было перегружено, большая нагрузка на балки. Чтобы разгрузить мост, мы снимаем толщину выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, поднимаем подферменные тумбочки моста на более высокую отметку, минимизируем слои, которые находятся на пролетном строении. Половина моста сделана практически на 95%, осталось установить барьерные, перильные ограждения, опоры освещения. На второй половине моста также проводим работы по устройству гидроизоляции с последующей установкой барьерного ограждения и укладкой асфальтобетонной смеси.

Напомним, работы на мостах выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».