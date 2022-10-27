МТС обеспечила онлайн-мониторинг состояния вечной мерзлоты под жилыми домами Норильска

В Норильске за состоянием фундаментов зданий в Промышленном районе будет наблюдать специальная система мониторинга. В настоящий момент 53 многоквартирных дома в городе оснащены сейсмодатчиками, объединенными в систему геомониторинга и отслеживающими состояние грунтов и деформацию конструкций зданий. Данные с сейсмодатчиков передаются по фиксированной сети в режиме онлайн и позволяют выявлять и предотвращать риски деформации и обрушения зданий из-за таяния и подвижности вечной мерзлоты.

Установленные датчики анализируют угол наклона, амплитуду колебаний зданий и передают информацию в диспетчерский центр. Система анализирует полученные данные и своевременно выявляет дефекты, ведущие к обрушению зданий, что минимизирует риск аварий и поддерживает заданный уровень экологической безопасности. В случае отклонения от параметров оборудование отправляет сигнал диспетчеру, который принимает меры по предотвращению аварийной ситуации.

– Обеспечение безопасности жилого фонда Норильска – один из самых острых вопросов для заполярного города. В проекте мониторинга зданий с помощью сейсмодатчиков одним из ключевых параметров была бесперебойная и своевременная передача показаний оборудования, – говорит директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. – Благодаря тому, что 98 процентов жилых домов Норильска подключены к фиксированной сети, мы смогли организовать круглосуточный и оперативный обмен данными между датчиками в системе геомониторинга. У компании накоплен немалый опыт работы в нестандартных условиях. Так, совсем недавно мы обеспечили связью ключевые объекты Черногорского месторождения.

Добавим, пилотная очередь проекта мониторинга вечномерзлых грунтов была реализована фондом реновации Норильска в 2022 году. К концу текущего года планируется сформировать список зданий, которые войдут в следующий этап проекта.