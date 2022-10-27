Мобильную связь получили еще 800 жителей Красноярского края

Фото: krskstate.ru

Жители сел Новопокровка Иланского района и Никольск Абанского района в Красноярском крае получили доступ к мобильной связи. Об этом сообщает региональное министерство цифрового развития.

В этих двух селах в общей сложности проживают 800 человек. Теперь им доступен мобильный интернет со средней скоростью 30 мегабит в секунду. Этого хватает для комфортного пользования любыми цифровыми сервисами: от общения в соцсетях до просмотра фильмов и прослушивания музыки. Также сельчанами стали доступны звонки не только в сети 2G, но и по самой современной технологии голосовых звонков – 4G.

С помощью мобильного интернета и голосовой связи школы, сельские клубы и библиотеки Новопокровки и Никольска смогут обеспечить для посетителей мультимедийные форматы занятий и праздников. Кроме того, работники местных ФАПов смогут быть на связи со своими пациентами в любое время.

Данный проект был реализован компанией «МегаФон» в рамках государственной программы региона «Развитие информационного общества».

- В 2022 году за краевые деньги базовые станции построены уже в 14 селах и деревнях региона. До конца текущего года мы планируем обеспечить мобильной связью и интернетом еще 11, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Решение о дополнительном финансировании программы на эти цели было принято губернатором края Александром Уссом. Также глава региона поддержал инициативу о продолжении реализации проекта в будущем, чтобы как можно быстрее устранить цифровое неравенство на территории Красноярского края, - сказал министр цифрового развития края Николай Распопин.

- Мы видим, как востребованы услуги связи в отдаленных районах, насколько запуск сети – долгожданное событие для сельчан. Поэтому базовые станции для жителей Новопокровки и Никольска МегаФон построил в кратчайшие сроки. Также новые телеком-объекты мы проектировали с «запасом» по емкости, чтобы обеспечить высокую скорость интернета и качество голосовых звонков даже в часы пиковой нагрузки на сеть, - добавил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.