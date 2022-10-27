В Канске завели уголовное дело после избиения школьника учителем физкультуры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске завели уголовное дело после сообщения об избиении 13-летнего шестиклассника учителем физкультуры. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Напомним, что 24 октября в школе №5 учитель физкультуры из-за непослушания со стороны ученика напал на шестиклассника. Как итог – у мальчика ссадины на щеке и ушибы на шее. На физрука было написано заявление в полицию.

Следователи же завели уголовное дело по факту происшествия статье «ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением». Ход расследования поставлен на контроль центральным аппаратом СК РФ.

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Все случилось в каннской школе №5. Во время урока между учителем физкультуры и шестиклассником произошел конфликт. В итоге мужчина начал бить мальчика, у него царапины на щеке и ушибы на шее. (подробнее)