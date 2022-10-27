Скриншот из видео СК по Красноярскому краю

Следком опубликовал видео с места убийства 1,5-годовалой девочки в Красноярском крае. Напомним, что страшное преступление произошло в поселке Кошуриниково Курагинского района.

На кадрах видна внутренняя обстановка в доме отца ребенка. Небогатый интерьер, старая мебель, небольшая ванна, в которой мать утопила свою дочь. Ранее «КП-Красноярск» сообщала, что женщина объяснила свой поступок тем, что «должна была сделать так».

Помимо маленькой дочки она воспитывала еще двух детей (от первого брака) – 14-летнего мальчика и 10-летнюю девочку. Полицейские уже передали их в специальное учреждение.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству краевого ведомства предоставить доклад о ходе расследования. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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25 октября женщина вместе с маленькой дочерью приехала из райцентра Курагино в Кошурниково к отцу девочки, с которым они вместе не жили. Вечером 26 октября мать и дочь остались одни (мужчина уехал на рыбалку). Женщина начала мыть девочку и в процессе купания утопила. (подробнее)