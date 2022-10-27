Жители еще двух поселков в Красноярском крае впервые получили современную мобильную связь

В двух поселках установили базовые станции. Фото предоставлено компанией

Жители двух сел Красноярского края – Новопокровки в Иланском районе и Никольска в Абанского района – впервые получили доступ к стабильной сотовой связи. Теперь они смогут пользоваться передовыми технологиями голосовых звонков, в том числе VoLTE, и мобильным интернетом 4G.

Всего в этих двух поселках живет чуть более 800 человек, теперь всем им доступен мобильный интернет, средняя скорость которого составляет 30 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы комфортно пользоваться любыми современными цифровыми сервисами: общаться в соцсетях и мессенджерах, дистанционно учиться и работать, слушать музыку и смотреть видео в сети, получать госуслуги в электронном формате и оформлять заказы в онлайн-магазинах.

Также сельчане смогут звонить не только в 2G, но и в сети LTE с помощью бесплатного сервиса VoLTE, который обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение, а также возможность одновременно разговаривать и пользоваться интернетом. В Новопокровке и Никольске работают школы, сельские клубы и билиотеки – теперь им будет проще предлагать своим посетителям современные мультимедийные форматы занятий и праздников. Сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов будут на связи со своими пациентами не только на рабочем месте, но и на выезде.

Проект был реализован МегаФоном в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

– В этом году за краевые деньги базовые станции построены уже в 14 селах и деревнях. До конца года мы планируем обеспечить мобильной связью и интернетом еще 11, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Решение о дополнительном финансировании программы на эти цели было принято Губернатором края. Также глава региона поддержал инициативу о продолжении реализации проекта в будущем, чтобы как можно быстрее устранить цифровое неравенство на территории края, – сказал Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

Услуги связи в отдаленных районах востребованы не меньше, чем в больших городах. Там связь еще более необходима.

– Запуск сети – долгожданное событие для сельчан. Поэтому базовые станции для жителей Новопокровки и Никольска МегаФон построил в кратчайшие сроки. Также новые телеком-объекты мы проектировали с «запасом» по емкости, чтобы обеспечить высокую скорость интернета и качество голосовых звонков даже в часы пиковой нагрузки на сеть, – отметил Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.