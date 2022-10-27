В Красноярске 18 гектаров Николаевки отдадут под застройку Фото: Антон НИКИТИН

В Красноярске собираются отдать под застройку почти 18 гектаров территории Николаевки. Распоряжение о поиске подрядчика подписал глава департамента градостроительства Дмитрий Веретельников.

Участок Николаевки на улицах Карла Либкнехта, Маркса, Ленина, Марата, Советской, Гоголя, Пушкина и Парадовского попадает под Комплексное развитие территории – то есть снос старых домов и возведение новых.

Цена договора начинается от 10,8 миллионов рублей. Провести аукцион необходимо в течение трех месяцев после подписания распоряжения.