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НовостиОбщество27 октября 2022 6:58

В Красноярске 18 гектаров Николаевки отдадут под застройку

Распоряжение о проведении тендера уже подписано
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске 18 гектаров Николаевки отдадут под застройку

В Красноярске 18 гектаров Николаевки отдадут под застройку

Фото: Антон НИКИТИН

В Красноярске собираются отдать под застройку почти 18 гектаров территории Николаевки. Распоряжение о поиске подрядчика подписал глава департамента градостроительства Дмитрий Веретельников.

Участок Николаевки на улицах Карла Либкнехта, Маркса, Ленина, Марата, Советской, Гоголя, Пушкина и Парадовского попадает под Комплексное развитие территории – то есть снос старых домов и возведение новых.

Цена договора начинается от 10,8 миллионов рублей. Провести аукцион необходимо в течение трех месяцев после подписания распоряжения.