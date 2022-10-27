В Красноярске для расширения Красраба в районе Предмостной площади изымут шесть павильонов Фото: Мария ЛЕНЦ

В районе Предмостной площади в Красноярске изымут шесть торговых павильонов для расширения проспекта Красноярский рабочий. Об этом сообщают в мэрии.

Расширять планируется участок в районе кольца у Предмостной площади. Собственникам павильонов выплатят компенсацию, либо предоставят другие участки.

Под снос попадут постройки на Красрабе, 176г, д, ж, к, м и л. Участок протяженностью 450 метров расширят до трех полос. Реконструкция планируется в рамках подготовки в 400-летию Красноярска.