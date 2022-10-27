В Красноярском крае 60 предпринимателей смогли удвоить свой рекламный бюджет на продвижение в популярной социальной сети

Предприниматели Красноярского края могут присоединиться к программе Минэкономразвития России и социальной сети ВКонтакте. С её помощью уже 60 представителей бизнеса из нашего региона смогли удвоить рекламный бюджет на продвижение своих товаров и услуг.

Ирина Донцова из Зеленогорска подключилась к программе в числе первых. По её словам, получить и активировать купон было довольно просто. Потратить бонусы Ирина планирует на рекламу спортзала. А руководитель красноярской ветеринарной клиники «Бравые ребята» Мария Машкова отметила, что это отличная инициатива и помощь бизнесу, особенно для тех, кто только открыл своё дело, для них реклама сейчас – основной двигатель.

Мера поддержки доступна предпринимателям Красноярского края, которые ранее не рекламировались в данной социальной сети или делали это более полугода назад. Акция действует до 31 декабря 2022 года, поэтому ещё можно успеть принять в ней участие. Для этого необходимо в своём рекламном кабинете соцсети внести на счёт 3000 или 5000 рублей и активировать специальный купон, в результате чего сумма удвоится до 6000 или 10000 рублей соответственно.

Акция доступна только при обращении в региональную сеть центров «Мой бизнес», которые работают в крае в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда», по телефону 8-800-234-0-124 или лично в офисе.

Кроме того, одни из ключевых направлений программы – повышение уровня цифровой грамотности предпринимателей и помощь в работе с технологическими инструментами для улучшения бизнес-показателей. Для этого Минэкономразвития России совместно с командой VK запустил серию обучающих вебинаров. За анонсами следите в Telegram-канале «PRO бизнес. Регион24».

Тот, кто хочет получить ещё больше информации по актуальным темам, может пройти курс «Как вести бизнес ВКонтакте». Материалы будут полезны предпринимателям, владельцам сообществ, интернет-маркетологам, SMM-менеджерам и другим специалистам, которые только начали продвигать своё дело в социальной сети.