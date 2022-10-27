В Красноярском крае с начала года у 116 человек выявлены профзаболевания Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за 9 месяцев 2022 года профзаболевания были выявлены у 116 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Чаще всего от профессиональных заболеваний страдают работники сферы добычи металлических руд (37,1% от всех случаев) и строительной отрасли (19% случаев). Самыми распространенными болезнями являются вибрационная болезнь (63,3 %) и нейросенсорная тугоухость (36,7%).

Чаще всего профзаболевания связаны с воздействием производственных процессов (68,1%) и с физическими перегрузками (12,9%).