Играли в прятки: в прокуратуре рассказали подробности падения ребенка с 7 этажа в Красноярском крае

В Шарыпово ребенок выпал с 7-го этажа Фото: Мария ЛЕНЦ

Из окна многоэтажки в Шарыпово выпал 4-летний мальчик. Ребенок чудом выжил, но в тяжелом состоянии находится в больнице. В прокуратуре рассказали подробности страшного падения.

Трагедия случилась 26 октября около 11 часов. В садик мальчик не пошел – заболел, и дома находился с папой. Мужчина начал играть с сыном в прятки, однако во время очередных поисков сына обнаружил в комнате лишь открытое окно.

Можно предположить, что ребенок забрался на подоконник, открыл окно и случайно упал с высоты седьмого этажа. Мальчика тут же доставили в больницу с различными травмами, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

В семье воспитывается еще один ребенок.

Прокуратура проводит проверку всех обстоятельств.

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ЧП произошло в июле 2022 года. Пока мама была в роддоме, отец решил отметить рождение второго ребенка и уснул. А 2-летний сын в это время добрался до открытого окна и упал с 6-го этажа на газон. Чудом ребенок остался жив.

В Ачинске 7-летний ребенок выпал со второго этажа

Произошло это в одном из общежитий города, где ребенок жил в мамой. Играя рядом с открытым окном, ребенок в какой-то момент вывалился со второго этажа.